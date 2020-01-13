После введения рынка земли купить участок можно будет только за безналичный расчет, - министр экономики Милованов

После запуска рынка земли в Украине купить участок можно будет только за безналичные средства.

Об этом на пресс-конференции заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, передает РБК-Украина.

По его словам, на рынке земли после его запуска не будет наличных расчетов.

- Мы будем бороться с теневыми рынками, поэтому рассчитаться за купленную землю можно будет только безналичкой. И нужно будет показать, откуда эти деньги взялись… Ну можно будет взять кредит под страхование, - отметил Милованов.

Как известно, 13 ноября, парламент принял закон о продаже земли в первом чтении. Поддержали проект 227 депутатов от фракции «Слуга народа» и 13 внефракционных. После этого парламентская фракция партии «Батькивщина» перешла в оппозицию. В свою очередь Владимир Зеленский поблагодарил народных депутатов от фракции «Слуги народа» за принятый в первом чтении законопроект об открытии рынка земли. При этом, по словам президента Украины, решение о том, открывать ли рынок земли для иностранцев, примут украинцы на референдуме.

Также Владимир Зеленский заявил, что политсила Юлии Тимошенко ушла в оппозицию после того, как ей отказали в назначении на «сладкие» должности ее людей.

В частности, в Николаеве замминистра экономики обсудил с аграриями рынок земли – к единому мнению не пришли, но предложения озвучили.

Напомним, возле здания Верховной Рады 17 декабря прошел митинг, на котором выступали за отмену рынка земли. В ходе протеста произошли стычки между полицейскими и протестующими.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой, что в рамках открытия рынка земли в Украине необходимо установить возможность владеть землей площадью не более 10 тысяч гектар.