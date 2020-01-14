На содержание светофоров, дорожных знаков и нанесение разметки в 2020 году ДЖКХ Николаева планирует направить ₴12,5 миллионов

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета 13 января объявил торги на содержание технических средств регулирования дорожным движением в городе.

Об этом свидетельствуют данные сайта публичных закупок Прозорро.

Ожидаемая стоимость за предоставленную услугу - 12 миллионов 540 тысяч гривен. Подавать свои предложения фирмы могут до 13 февраля 2020 года. Аукцион начнется 20 марта 2020 года. Предоставлять услугу подрядчик должен будет до по 25 декабря 2020 года.

Всего подрядчик должен будет оказать семь услуг, среди которых: эксплуатация 106 светофорных объектов; установка, замена, восстановление и эксплуатация дорожных знаков; установка, замена, восстановление и эксплуатация направляющих пешеходных ограждений; установка, замена и демонтаж устройств принудительного снижения скорости («лежачий полицейский»); разработка схем расположения технических средств регулирования дорожным движением (дорожные знаки, информационные табло, дорожная разметка, направляющие пешеходные ограждения, устройства принудительного снижения скорости) - 100 штук; нанесение дорожной разметки краской и обустройство пешеходных дорожек, в местах их отсутствия, при нанесении разметки пешеходных переходов - 500 кв.м.

Напомним, что за 2019 год в Николаеве установили несколько новых светофорных объектов: в районе Терновского кольца, на пересечении проспекта Богоявленского и улицы Парковой (Олейника), а также на пересечении улиц Московской и Большой Морской, на перекрестке проспекта Мира и улицы 1-я Линия и другие.