НКРЭКУ подняла тарифы на отопление в Николаеве – для населения они начнут действовать в следующем сезоне

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг повысила тарифы на услуги «Николаевоблтеплоэнерго» и «Николаевской теплоэлектроцентрали». Для населения новые тарифы обещают применять уже в следующем отопительном сезоне.

Об этом в среду, 15 января, рассказал директор коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.

Директор «Николаевоблтеплоэнерго» отметил, что утвержденные НКРЭКУ тарифы предусматривают повышение стоимости услуги на 30%. Для населения, по словам Логвинова, новые тарифы должны заработать уже в следующем отопительном сезоне 2020-2021.

Также Логвинов отметил, что в ряде городов, где тарифы все же снизили, местной власти теперь придется дотировать эту значительную разницу со своих местных бюджетов.

— Вчера этот тариф приняли. Но, мы не можем его пока использовать, потому что там есть еще ряд процедур… Они («ТЭЦ», - ПН) государственное предприятие, у них нет возможности (самостоятельно снизить тариф, - ПН). Мы коммунальное предприятие («Николаевоблтеплоэнерго», - ПН), теоретически вы, как депутаты городского совета, имеете право, как владельцы, принять решение о перерасчете, но тогда вы должны будете гарантировать за счет чего будет перерасчет. Те города, которые приняли благополучно тариф, рассказываю аналитику: Харьков – 733 миллиона финпомощи от города, Днепр – 320 миллионов, Винница – 287 миллионов, Львов – 232, возьмем маленький городок Хмельницкий – 159 миллионов финпомощи. Если бы тарифы этих предприятий были экономически обоснованы, то никаких проблем и нужды в помощи не было. Кременчуг – 62 миллиона, при тарифе 1949, у них уже действующий тариф на 30% больше, чем наш действующий. Это все возможно, но нужен источник финансирования и тарифообразование, - заявил Николай Логвинов.

Депутат Сергей Исаков уточнил, что понижение стоимости газа осталось фикцией. На что директор «Николаевоблтеплоэнерго» отметил, что с я января 2020 года стоимость газа на самом деле снизилась, однако стоимость его транспортировки «Николаевгазом» увеличилась в полтора раза – теперь стоимость газа с транспортировкой составляет 8 тысяч 100 гривен.

Также он добавил, что у предприятия фактически за декабрь платежка подешевела на 9%.

Отметим, что согласно документу НКРЭКУ от 14 января, для «Николаевоблтеплоэнерго» и ТЭЦ предлагаются следующие тарифы:

Также в ТЭЦ пояснили причину стоимости начисленной услуги за декабрь, которая вызвала массовое возмущение николаевцев - большие суммы за тепло у пользователей ТЭЦ получились, потому что на предприятии в декабрь включили часть платы за ноябрь, но никому не объяснили.

Напомним, что правительство 24 декабря приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Ответственность за снижение тарифов Кабмин возложил на местные власти. При этом, мэр Сенкевич заявил, что «Николаевоблтеплоэнерго» и ТЭЦ не могут без НКРЭКУ снизить свои тарифы, но чиновники ищут решение.