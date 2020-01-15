В «Николаевской ТЭЦ» объяснили завышенные платежки за декабрь тем, что в сумму включили неучтенное потребление тепла в ноябре

Сергей Бородай (крайний слева) В ЧАО «Николаевская ТЭЦ» объяснили завышенные цифры в платежках за отопление за декабрь тем, что в декабрь включили часть платы за ноябрь, которую не учли ранее, но никому не объяснили.

Об этом в среду, 15 января, в ходе промышленной комиссии Николаевского горсовета сообщил первый заместитель генерального директора ЧАО «Николаевская ТЭЦ» Сергей Бородай.

Как известно, николаевцы возмутились, что за декабрь они получили завышенные платежки за отопление. В ТЭЦ тогда ответили, что ошибки быть не может.

Депутат Сергей Шульгач сообщил, что жильцы по его округу сильно возмущены огромными суммами в платежках, особенно учитывая предновогодние заявления правительства о том, что цены снизятся на 20%. В частности, он попросил представителя предприятия объяснить с чем связаны такие суммы в платежках, хотя декабрь был достаточно теплый. Также он поинтересовался, менялся ли тариф на тепло и как он насчитывается.

Сергей Бородай сообщил, что ТЭЦ действует согласно тарифам, которые устанавливает НКРЭКУ. Последний раз тариф менялся в январе 2019 года, когда стоимость выросла на 20,4% по сравнению с теми тарифами, которые действовали в 2018 году. Действующий тариф на сегодняшний день - 1 тысяча 524,04 гривны за 1 Гкал, а был - 1265,37 гривен.

— Соответственно, ТЭЦ выставляет все платежки согласованного и утвержденного тарифа по показаниям счетчиков, которые установлены на домах. У нас на домах установлено практически 98% приборов учета. Причем, я хочу подчеркнуть, что у нас был очень теплый ноябрь. И в связи с тем, что показания счетчиков за потребленное тепло мы принимаем с 18 по 25 число, дома в этом году начали включаться достаточно поздно, температурный режим набирался тоже достаточно долго, и эти последние дни мы насчитали по среднему. То есть, если потребитель отчитался 18 числа, а тепло было подано 13-го, пять дней он потреблял, показания счетчиков мы зафиксировали, и по среднему значению досчитали до конца месяца. А в этот период температура уже снижалась. То есть, потребление было реально больше. В декабре, когда мы получили реальные показания счетчика, мы сделали перерасчет, и то недосчитанное потребление в ноябре, мы выставили в декабре, - рассказал Сергей Бородай.

Также первый заместитель гендиректора ЧАО «Николаевская ТЭЦ» добавил, что если сравнивать начисления ноября-декабря 2019 года и ноября-декабря 2018-го, то в 2018 году начисления «ТЭЦ» составили 104 миллиона гривен, а в 2019 году – всего лишь 96 миллионов.

— Поэтому никакого увеличения ни тарифов, ни начислений не произошло. Наоборот – произошло уменьшение начислений. Просто в связи с тем, что был такой аномально теплый ноябрь, у нас получилась такая картина. И если люди посмотрят начисления этих двух месяцев, они увидят эту разницу, - утверждает первый замдиректора Николаевской ТЭЦ.

При этом на предприятии добавили, что в марте тоже возможен перерасчет и сумма будет гораздо ниже.

Напомним, что правительство 24 декабря приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Ответственность за снижение тарифов Кабмин возложил на местные власти. При этом, мэр Сенкевич заявил, что «Николаевоблтеплоэнерго» и ТЭЦ не могут без НКРЭКУ снизить свои тарифы, но чиновники ищут решение.

Как известно, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тарифы на услуги «Николаевоблтеплоэнерго» и «Николаевской теплоэлектроцентрали». Для населения новые тарифы обещают применять уже в следующем отопительном сезоне.