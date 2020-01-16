АМКУ дал предварительные выводы по кредиту в €20 миллионов на 60 троллейбусов для Николаева

Антимонопольный комитет Украины дал предварительные выводы по кредиту от Европейского банка реконструкции и развития для покупки Николаевом 60 троллейбусов, в том числе 20 из них должны быть на автономном ходу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

«Именно эти предварительные выводы в дальнейшем, после уточнения некоторых моментов с нашей стороны, лягут в основу согласования кредита на покупку 60 троллейбусов, капитальный ремонт контактной сети и модернизации троллейбусного депо», - написал городской голова.

Также мэр надеется, что в скором времени удастся сдвинуть процесс кредитования КП «Николаевэлектротранс», и проект будет реализовываться в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что ЕБРР готов предоставить Николаеву кредит в размере 16,4 миллиона евро в рамках реализации проекта по обновлению подвижного состава КП «Николаевэлектротранс». Изначально обсуждалась закупка 50 троллейбусов на сумму 10 миллионов евро. Однако, позже представители сторон договорились, что будет обработана возможность приобретения 40 обычных троллейбусов и 20 - с автономным ходом.

В свою очередь директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко заявлял, что в конце сентября - начале октября на улицах Николаева должны появиться новые троллейбусы, которые город закупит за кредитные средства ЕБРР. На что мэр Александр Сенкевич заявил, что директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко поторопился со сроками.

Стоит отметить, что депутаты горсовета не с первого раза смогли согласовать вопрос о получении кредита для закупки новых троллейбусов. Так, 9 сентября, со второго раза депутаты Николаевского городского совета поддержали проект решения о предоставлении согласия на заключение кредитного договора между Европейским банком реконструкции и развития и КП «Николаевэлектротранс» на закупку новых троллейбусов, модернизацию депо и тяговых подстанций. А 12 сентября в мэрии Николаева и.о. директора КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко и представитель Европейского банка реконструкции и развития Денис Гаевой подписали кредитный договор на 20 миллионов евро, который предусматривает закупку новых троллейбусов, модернизацию депо и тяговых подстанций.

Однако, незадолго до окончания 2019 года мэр Александр Сенкевич заявил, что Николаев не сможет закупить в 2020 году 60 новых троллейбусов на кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития, так как еще нет ответа от Антимонопольного комитета Украины.