Известный дом моды купил второй самый крупный алмаз в мире, который размером с бейсбольный мяч

Дом моды «Louis Vuitton» купил самый крупный необработанный алмаз «Севело», который обнаружили на Земле с 1905 года. Его масса – 1758 каратов.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на «The New York Times».

Исполнительный директор Louis Vuitton Майкл Берк отказался назвать сумму, которую компания заплатила за алмаз, но отметил, что счет идет на миллионы долларов.

- Никто не мог ожидать, что мы уделим столько внимания ювелирным изделиям. Я думаю, что это немного оживит индустрию, - сказал Берк.

Алмаз размером с бейсбольный мяч нашли в апреле 2019 года на руднике в Ботсване. Он стал вторым по крупности в мире. Первый – «Куллинан» массой 3106 каратов – обнаружили тоже в Южной Африке в 1905 году. Некоторыми бриллиантами из этого алмаза украсили драгоценности британской королевской семьи.

Сейчас алмаз «Севело» покрыт углеродным слоем и выглядит как кусок угля. Сколько бриллиантов можно получить из него – неизвестно. Эксперты говорят, что камень может стоить гораздо меньше, чем за него попросили продавцы.

Напомним, что ранее в Швеции заявили о находке похищенных драгоценностей короля.