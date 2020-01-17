На обслуживание сетей уличного освещения Николаева департамент ЖКХ планирует потратить ₴15 миллионов

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета 16 января объявил тендер на техническое обслуживание сетей уличного освещения города.

Об этом свидетельствуют данные сайта публичных закупок Прозорро.

Ожидаемая стоимость услуги - 15 миллионов гривен. Аукцион запланирован на 24 марта 2020 года. Предоставлять услугу победитель должен будет до 1 июля 2020 года.

Согласно техническому задания подрядчик должен будет предоставлять 59 услуг, а именно менять светильники, которые вышли из строя; устанавливать более энергоэффективные; очищать электросети от веток; ликвидировать повреждения, определять короткие замыкания и обрывы; менять опоры воздушной линии; красить металлические поверхности; снимать показания счетчика; содержать аварийно-диспетчерскую службу и другие услуги.

Напомним, как в Николаеве над проезжей частью проспекта Мира установили новые LED-фонари.