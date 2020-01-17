«Укрзалізниця» заказала у предприятия депутата Николаевского горсовета Кантора кондиционеры на ₴28 миллионов

Филиал «Центр обеспечения производства» АО «Украинская железная дорога» 3 января по результатам тендеров заказала у АО «Завод Экватор» кондиционеры для пассажирских вагонов на общую сумму 28,43 миллионов гривен.

Об этом пишут «Наші гроші».

До конца 2020 года производитель поставит 19 комплектов кровельной системы кондиционирования воздуха с индивидуальным регулированием температуры в каждом купе. Стоимость комплекта для одного вагона составила 1,5 миллиона гривен.

Комплект включает: кровельный кондиционер; монтажные и электрические схемы моноблока, подключение и управление; софт в контроллере; хладон и смазку; сервисную панель для диагностики неисправностей, оборудование для индивидуального регулирования температуры воздуха в сочетании; запасные части, инструменты, принадлежности; датчик температуры салона.

Речь идет о кондиционерах АВК-25, изготовленных по чертежам КЮЛИ.632381.051ГЧ. Они имеют производительность охлаждения 30 кВт и обогрева в режиме теплового насоса 20 кВт.

Самым дорогим и самым мощным среди кондиционеров, цены которых представлены в интернет-магазинах, является канальный инверторный Mitsubishi Heavy FDU250VS за 323 тысяч гривен. Он имеет производительность охлаждения 25 кВт и обогрева 28 кВт, то есть на уровне вагонного охладителя. Однако цена кондиционера в магазине в пять раз меньше цены для «Укрзалізниці».

В 2018 году «ЦЗВ» заказывал посреднику ЧП «СП Климатехника» кондиционеры АВК-25 по 1,14 миллионов гривен. Однако тогда они включали один компрессор, а сейчас - два компрессора.

Товар будет изготовлен не ранее 2020 года. Гарантийный срок хранения составляет год после изготовления, а гарантийный срок эксплуатации - два года после введения в действие.

Сумма сделок на 0,01% ниже общей ожидаемой стоимости закупок в 28,43 миллиона гривен.

Производитель «Завод« Экватор» принадлежит председателю наблюдательного совета Сергею Кантору - депутату Николаевского горсовета от партии «Наш край», а директором завода является Юрий Неделько.

Единственным конкурентом было харьковское ООО «НПО «А.Т.О.Р.»Владимира Морозова с продукцией того же «Экватора», причем никто не снижал цену в ходе аукционов.

ООО «ЭЛПО Украина» бесполезно требовало от заказчика разделить предмет закупки. По его словам, производителем кондиционера является «Экватор», а пульта регулирования температуры - «А.Т.О.Р». Фирма заявила, что заказчик умышленно ограничил свободную прозрачную конкуренцию.

Кроме того, «Tida Technic Ltd» (Великобритания) требовала от заказчика объединить 15 однотипных тендеров. Фирма заявила, что «ЦЗВ» раздробил закупку, чтобы провести обычные открытые торги вместо открытых торгов с публикацией на английском языке и переквалификацией. Перед этим АМКУ по жалобе ООО «НТП «Трансинвест» приказало отменить общий тендер ожидаемой стоимостью 46,39 миллионов гривен через допущение к оценке менее двух тендерных предложений, потому что «А.Т.О.Р» не прошел преквалификацию.

Остальные пять тендеров «ЦЗВ» обжалованы в АМКУ отклоненным ООО «НТП «Трансинвест».

Напомним, как ранее суд утвердил договор виновности между прокурором и начальником отдела маркетинга ПАО «Завод «Экватор» и наказал последнего штрафом в 3400 гривен за продажу в РФ оборудования, которое может использоваться на военных кораблях.