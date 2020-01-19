Аудиторы проверили выполнение бюджета Первомайска и нашли нарушения, которые привели к потере более ₴60 миллионов

В Первомайске (Николаевская область) аудиторы обнаружили нарушения по части выполнения местного бюджета, которые привели к потерям.

Об этом сообщается в документе по итогам проверки Главным управлением Южного офиса Государственной аудиторской службы Украины.

Всего непроизводительные расходы составили 61,1 миллион гривен. Из них 6,8 миллионов гривен – потери в результате того, что чиновники городского совета не внесли изменения в договоры аренды после введения в действие новой нормативно-денежной оценки.

Еще 28,2 миллиона гривен потеряли из-за того, что предоставляли услуги по медпомощи местным жителям со средств бюджета без заключения договоров на получение межбюджетных трансфертов.

Также, в горсовете не предприняли меры по оптимизации коечного фонда медицинских учреждений. Это повлекло потерю 12,8 миллионов гривен.

«Необеспечение своевременного и полного использования средств межбюджетных трансфертов приводит к образованию остатков средств на счетах местного бюджета и не способствует достижению цели – улучшению предоставления услуг по здравоохранению, образованию населения, развитию территории и тому подобное», - говорится в сообщении.

В городском совете Первомайска также не использовали 577 тысяч субвенции из госбюджета на осуществление социально-экономического развития территорий. Еще 561 тысячу гривен не использовали для приобретения оборудования для КП «Первомайский городской водоканал».

Кроме того, в горсовете потратили 16,7 миллионов гривен на погашение долгов местных коммунальных предприятий, при этом выделенная сумма была нагрузкой для бюджета, но никак существенно не исправила проблему.

Напомним, Управление Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области опубликовало отчет о проведенных ревизиях, в результате которых были выявлены значительные финансовые нарушения.