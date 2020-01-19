Самым богатым человеком мира на время стал владелец «Louis Vuitton»

Основатель компании Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке самых богатых людей мира в реальном времени. Самым богатым человеком мира теперь является президент Louis Vuitton Бернар Арно.

Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на журнал «Forbes».

Состояние Арно и его семьи «Forbes» оценивает в 117 миллиардов долларов, состояние Безоса – в 115,6 миллиарда. Третье место с состоянием 110,6 миллиарда занимает Билл Гейтс.

Список самых богатых людей мира в реальном времени «Forbes» составляет, ориентируясь на мгновенные изменения котировок акций принадлежащих им компаний. Из-за этого тот или иной бизнесмен может за очень короткий срок потерять несколько процентов своего состояния или наоборот резко увеличить его. В декабре 2019 года Арно уже обгонял Безоса; тогда он продержался на первом месте несколько часов.

В ежегодном списке богатейших людей мира, составляемом «Forbes», по итогам 2019 года Арно занял четвертое место, Безос – первое.

Напомним, что ранее «Louis Vuitton» купил второй самый крупный необработанный алмаз в мире.