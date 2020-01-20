В Украину под видом турецкой одежды ввезли брендовые вещи на сумму более ₴64 миллионов

В Украину через пункт пропуска «Порубное» везли 8 тонн брендовой одежды приблизительной стоимости 64,2 миллиона гривен.

Об этом сообщил глава таможни Максим Нефёдов на своей странице в Facebook.

Пр его словам, он ещё не встречал такой дорогой подмены вещей в одной фуре.

«Согласно представленных документов, через пункт пропуска «Порубное» везли 8 тонн недорогой одежды и обуви на $ 69.6 тысяч. Бывают куртки по 250 гривен в закупочной цене? Бывают, конечно. Вот только маршрут странный - продавец из Турции, а везут из польского состава через Черновцы на Киев? А когда машину осмотрели, таможенник увидели сплошные элитные бренды - Brioni, Loro Piana, Burberry, Kiton, Philipp Plein и тому подобное. Если вы найдете где-то плащ Burberry за 250 гривен - дайте знать...» - написал Нефёдов.

Всего таможенники изъяли 33 тысячи предметов одежды, аксессуаров и бижутерии, приблизительная стоимость которых - 64,2 миллиона гривен. На нарушителей составили протокол. После принятия решения судом возможна санкция - 100% штраф и конфискация.

Напомним, что ранее СБУ и ГБР проводили массовые обыски на Львовской таможне, а также в других регионах по делу о ввозе в Украину брендовой одежды под видом секонд-хенда, что привело к большим убыткам для бюджета.

После СБУ проводила обыски по местам хранения брендовой одежды, которую ввозили под видом сэконд-хэнда – изъяли продукции более чем на ₴100 миллионов.