Компания Amazon разрабатывает систему, чтобы за покупки можно было расплатиться с помощью отпечатка ладони

Компания Amazon разрабатывает кассовый терминал, который позволит оплачивать покупки по отпечатку ладони.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на «The Wall Street Journal».

Сейчас технология находится на раннем этапе разработки. Сообщается, что в будущем она позволит привязать банковские карты к биометрическим данным клиентов. Компания надеется, что устройства будут использовать «бизнесы, у которых постоянный поток покупателей – кафе, рестораны быстрого питания».

Предполагается, что данные с терминалов Amazon будет хранить на своем облаке. Таким образом компания сможет сопоставлять информацию о транзакциях пользователей с их покупками на сайте Amazon и иметь больший доход от рекламодателей. Кроме этого она сможет лучше предсказывать поведение клиентов.

Amazon уже начала сотрудничество для проекта с системой Visa, которая позволит проверить транзакции через терминалы. Сообщается, что компания также ведет переговоры с MasterCard.

Также компания Джеффа Безоса работает над своим цифровым кошельком – Amazon Pay. Он позволит пользователям оплачивать покупки в различных интернет-магазинах, а не только на Amazon.

Напомним, что ранее компания Amazon запустила тестовую систему оплаты товаров жестами.