Богатства всех миллиардеров мира превысили доходы 60% населения планеты, - исследование

Во всем мире 2153 миллиардера владеют большими богатствами, чем 4,6 миллиарда человек, которые составляют 60 процентов населения планеты.

Об этом говорится в исследовании международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam, сообщает «Радио Свобода».

В отчете под названием Time to care («Время не быть равнодушным»), обнародованном 20 января перед заседанием Всемирного экономического форума в Давосе, отмечается, что «сексистские экономики» усиливают глобальное неравенство доходов, а количество миллиардеров удвоилось за последнее десятилетие.

Как говорится в отчете, неоплаченная или недооплаченная работа женщин и девушек в три раза превышает вклад в мировую экономику, чем передовые технологии. Их 12,5 миллиарда часов неоплаченной работы по уходу ежедневно оцениваются как минимум в 10,8 триллиона долларов. 22 самых богатых человека мира имеют больше богатства, чем все женщины в Африке, указано в отчете.

Генеральный директор Oxfam India Амитабх Бехар заявил, что «наши разбитые экономики наполняют карманы миллиардеров и крупного бизнеса за счет простых мужчин и женщин».

Напомним, что 57% николаевцев полагают, что в городе плохие и ужасные возможности, чтобы получать достаточную зарплату.