Родные маленького Димы из Харькова просят о помощи в сборе средств на его лечение за границей

Семилетнему Диме Боиштяну из Харькова нужна помощь в сборе денег на операцию в Белоруссии.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила его тётя Анастасия Боиштяну.

Мальчик находится в онкологической больнице Харькова в очень тяжелом состоянии. Недавно у него обнаружили рак. Диагноз: Лимфома Бёркитта. На лечение нужно 60 тысяч долларов.

«Мы обратились в клинику в Белоруссии, они согласны нам помочь, только они работают по предоплате 50%! Ребёнку с каждым днём всё хуже и хуже!» - говорится в сообщении.

Реквизиты для помощи:

Карта Приват Банка: 4731 2191 2112 5664 - Боиштяну Николай Семёнович (папа);

063 201 81 64 - мама Наталья;

093 143 17 68 -папа Николай;