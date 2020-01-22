Родные маленького Димы из Харькова просят о помощи в сборе средств на его лечение за границей

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Семилетнему Диме Боиштяну из Харькова нужна помощь в сборе денег на операцию в Белоруссии.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила его тётя Анастасия Боиштяну.

Мальчик находится в онкологической больнице Харькова в очень тяжелом состоянии. Недавно у него обнаружили рак. Диагноз: Лимфома Бёркитта. На лечение нужно 60 тысяч долларов.

«Мы обратились в клинику в Белоруссии, они согласны нам помочь, только они работают по предоплате 50%! Ребёнку с каждым днём всё хуже и хуже!» - говорится в сообщении.

Реквизиты для помощи:

Карта Приват Банка:  4731 2191 2112 5664 - Боиштяну Николай Семёнович (папа);

063 201 81 64 - мама Наталья;

093 143 17 68 -папа Николай;
 
Также для помощи Диме есть страницы в Facebook и Instagram.
 
Мила Волкова

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