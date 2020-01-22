Американец купил подержанный диван и нашел в нем 43 тысячи долларов

В США житель Мичигана Говард Кирби нашел в диване, купленном им в комиссионном магазине, 43 тысячи долларов.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на издание «WNEM».

Диван Кирби купил в декабре 2019 года. Он рассказал, что сидеть на нем было неудобно. Дочь мужчины вскрыла обшивку, чтобы проверить, что не так с диваном, и обнаружила там стопки двадцати-, пятидесяти- и стодолларовых купюр. В общей сложности Кирби и его дочь достали из дивана 43 тысячи 170 долларов.

После находки мужчина проконсультировался с юристом. Тот сказал ему, что Кирби не обязан выяснять, откуда в диване появились деньги и может оставить их себе. Американец признался, что хотел отремонтировать на них крышу дома, но решил, что это будет неправильно.

Кирби обратился в комиссионный магазин, чтобы найти предыдущего владельца дивана. Оказалось, что он достался по наследству девушке от умершего несколько месяцев назад дедушки. Кирби отдал ей деньги, а диван оставил себе.

Напомним, что ранее на одесской свалке нашли матрас с деньгами.