С Николаевского бронетанкового завода взыскали ₴10 миллионов за несвоевременный ремонт БТР

Хозяйственный суд по иску военной прокуратуры взыскал с Николаевского бронетанкового завода 10 миллионов гривен за нарушение сроков ремонта бронетранспортеров.

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона.

«Указанная задолженность возникла по договору, заключенному в 2014 году между Министерством обороны Украины и Государственным предприятием «Николаевский бронетанковый завод» о закупке услуг за государственные средства, по условиям которого государственное предприятие обязано в этот же год предоставить Минобороны услуги по ремонту и техническом обслуживании машин и оборудования специального назначения (34 бронетранспортера БТР-70). Однако исполнитель в срок отремонтировал только часть БТР-70 - 25 единиц, а остальные передал с нарушением установленного договором срока», – пояснили в прокуратуре.

Из-за этого военная прокуратура Николаевского гарнизона обратилась в суд с иском о взыскании штрафа и пени, которые возникли в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком своих обязательств по договору, и суд удовлетворил эти требования.

Напомним, что на «Николаевском бронетанковом заводе» ревизия нашла нарушений на 1,4 миллиона гривен.