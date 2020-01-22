Беларусь намерена искать альтернативу российской нефти и уже купила топливо у Норвегии

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна намерена закупать нефть не у России по мировым ценам и проанализировать рентабельность изготовления нефтепродуктов из нее.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

- Мы должны на практике посмотреть, во что это (альтернативный РФ импорт нефти) выльется. А так братья с востока пугают, что это будет очень дорого. Мы также, не посчитав, не попробовав, думаем, что мы не справимся. Поэтому принято решение закупить, будь то азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую – не важно, какую нефть – по мировым ценам, - сказал Лукашенко на совещании с правительством 21 января.

При этом Россию, как главного поставщика, не будут исключать из списка импортеров нефти. Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков на совещании отметил, что для обеспечения внутреннего рынка Беларуси хватило бы 80%-й загрузки одного нефтеперерабатывающего завода. Страна экспортирует порядка 70% всех производимых нефтепродуктов (10-11 миллионов тонн в год). Лукашенко заявил, что импорт нефти из России планируется снизить до 40% от потребностей республики.

- Действительно, сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину – проверенный уже путь, - сказал Лукашенко.

Журнал «Фокус» пишет, что Беларусь уже закупила в Норвегии партию нефти объемом 80 тысяч тонн.

Напомним, что ранее Беларусь из-за нефтяного спора с Россией снизила поставки дизельного топлива в Украину.