Херсонский морской торговый порт передали в концессию одной из крупнейших грузинских компаний

Херсонский морской торговый порт передали в концессию компании «Рисоил-Херсон», которая победила в тендере.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook премьер-министр Алексей Гончарук.

Как сообщил Гончарук, конкурс на концессию порта длился с 12 сентября 2019 года.

«Победитель инвестирует в около 300 млн грн (инвестиционные обязательства).

Так, заявкой предполагается высокая ставка переменного концессионного платежа, сумма которого составит 12 млн грн. единовременно и 7% дохода ежегодно. Кроме того, победитель вложит более 18 млн грн в местную инфраструктуру», - заявил он.

Отметим, концессия - это вид договора о создании или реконструкции за счёт средств инвестора государственных объектов, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.

ООО «Рисоил-Херсон» - консорциум в составе ООО «Петр Ойл Энд Кемикалс» - 60% (входящая в группу компаний Georgian industrial Group, GIG) и украинского портового оператора АО RISOIL S.A. (Швейцария) - 40%.

Georgian industrial Group является одной из крупнейших промышленных групп Грузии.

Напомним, в октябре 2019 года Мининфраструктуры объявило конкурс на концессию николаевского порта «Ольвия».