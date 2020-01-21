На исполком горсовета Николаева выносят решение о подорожании тарифа на вывоз ТБО - горожанам придется платить на 50% больше

На заседание исполнительного комитета Николаевского горсовета, которое запланировано на среду, 22 января, выносится проект решения об увеличении тарифа на услугу по вывозу твердых бытовых отходов для КП «Николаевкоммунтранс», ООО «ВалАн» и КП «Обрій-ДКП».

Об этом свидетельствует проект решения, опубликованный на сайте горсовета, который внесен в повестку завтрашнего заседания.

Так, для абонентов КП «Николаевкоммунтранс» тариф ля населения увеличится на 50% - с 82,47 гривен до 123,40 гривен/куб.м. Для абонентов ООО «ВалАн» подорожание будет на 52% - с 80,25 гривен до 121,71 гривны/куб.м и для абонентов КП «Обрій-ДКП» на 49% – с 86,39 гривен до 129,00 гривен/куб.м.

Стоит отметить, что подорожание тарифа на вывоз ТБО связано с тем, что ранее в городе увеличился тариф на захоронение мусора - с 9 до 23 гривен.

Тариф, который исполком утвердил в марте 2019 года. Проект решения, который выноситься на заседания исполкома на 22 января.

Отметим, что предыдущие подорожание было в марте 2019 года.

Напомним, что николаевцы жалуются на кучу мусора в центре города возле жилых домов.