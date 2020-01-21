На исполком горсовета Николаева выносят решение о подорожании тарифа на вывоз ТБО - горожанам придется платить на 50% больше

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На заседание исполнительного комитета Николаевского горсовета, которое запланировано на среду, 22 января, выносится проект решения об увеличении тарифа на услугу по вывозу твердых бытовых отходов для КП «Николаевкоммунтранс», ООО «ВалАн» и КП «Обрій-ДКП».

Об этом свидетельствует проект решения, опубликованный на сайте горсовета, который внесен в повестку завтрашнего заседания.

Так, для абонентов КП «Николаевкоммунтранс» тариф ля населения увеличится на 50% - с 82,47 гривен до 123,40 гривен/куб.м. Для абонентов ООО «ВалАн» подорожание будет на 52% - с 80,25 гривен до 121,71 гривны/куб.м и для абонентов КП «Обрій-ДКП» на 49% – с 86,39 гривен до 129,00 гривен/куб.м.

Стоит отметить, что подорожание тарифа на вывоз ТБО связано с тем, что ранее в городе увеличился тариф на захоронение мусора - с 9 до 23 гривен

Тариф, который исполком утвердил в марте 2019 года.
Проект решения, который выноситься на заседания исполкома на 22 января.

Отметим, что предыдущие подорожание было в марте 2019 года.

Напомним, что николаевцы жалуются на кучу мусора в центре города возле жилых домов.

Julia Davudenko

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