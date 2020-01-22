Николаевец просит помочь спасти жизнь его маме, у которой нашли опухоль головного мозга

Жительница Николаева Вита Гетманцева (Швец) Вита, у которой врачи диагностировали опухоль головного мозга, нуждается в срочной финансовой помощи.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил её сын Валерий.

После операции у женщины случился инсульт и её частично парализовало.

«У Гетманцевой Виты обнаружили опухоль головного мозга (менингиому). После операции случился инсульт (парализовало полностью правую сторону), Вита в тяжелом состоянии, на её лечение уходит еженедельно более 50 тысяч гривен. Уже исчерпаны все возможности семьи. Помогите моей Мамочке вернуться к нормальному образу жизни!» - написал он.

Реквизиты для помощи:

Карта Приват Банка: 5168757390300749 - Гетманцев Валерий Олегович (сын).

Monobank - 5375411404751831 - Гетманцев Валерий