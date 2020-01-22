Члены исполкома Николаевского горсовета не согласились поднять на 50% тариф на вывоз ТБО

В среду, 22 января, члены исполнительного комитета Николаевского горсовета не поддержали решение об увеличении тарифа на услугу по вывозу твердых бытовых отходов для КП «Николаевкоммунтранс», ООО «ВалАн» и КП «Обрій-ДКП».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Отметим, что тариф планировалось повысить на 50%. Согласно проекту решения, для абонентов КП «Николаевкоммунтранс» тариф должен был повысится с 82,47 гривен до 123,40 гривен/куб.м. Для абонентов ООО «ВалАн» - с 80,25 гривен до 121,71 гривны/куб.м и для абонентов КП «Обрій-ДКП» – с 86,39 гривен до 129,00 гривен/куб.м.

По словам начальницы отдела цен и ценовой политики Николаевского городского совета Елены Болычевской подорожание тарифа на вывоз ТБО связано с тем, что ранее в городе увеличился тариф на захоронение мусора - с 9 до 23 гривен, а также изменился порядок формирования тарифа.

В свою очередь, член исполкома Владимир Тимошин возмутился, что чиновники не предоставили расчеты формирования тарифа, ведь ему интересно узнать, какой процент в тарифе занимает зарплата руководителей, прибыль и рентабельность предприятий.

В ответ на это, Елена Болычевская отметила, что такие расчеты - это достаточно большой объем информации. При этом, она добавила, что тарифы сформированы на основе действующего законодательства.

Кроме этого, член исполкома Александр Трифонов поинтересовался, как повышение тарифа повлияет на оплату платежей, ведь часто горожане попросту отказываются платить за услугу после повышения. На что чиновница ответила, что чаще всего в первое время после повышения тарифа количество оплаченных платежей уменьшается, но потом выравнивается.

В итоге, члены исполкома не поддержали данный вопрос: три человека проголосовали «против», еще трое - воздержались при голосовании. Мэр Александра Сенкевича заявил, что вынесет данный вопрос на следующее заседание исполкома.

Отметим, что предыдущие подорожание было в марте 2019 года. Напомним, что николаевцы жалуются на кучу мусора в центре города возле жилых домов.