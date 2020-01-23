Жительнице Николаева нужна помощь в сборе денег на терапию после пересадки костного мозга

Жительница Николаева Валентина Яременко просит помочь ей в сборе средств на терапию.
Об этом идёт речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».
31 декабря ей сделали операцию по пересадке костного мозга.
«Всё было более менее хорошо,в принципе как у всех в подобной ситуации. Было по разному, но я старалась изо всех сил не падать духом. Знаете, очень тяжело именно финансово. Когда ложишься спать и думаешь где брать денег на очередную партию препаратов. Не заплатить за аренду квартиры, остаться на улице - зато живая, ведь без иммуносупрессии долго мне не жить», - написала Валентина.
При таком диагнозе женщине нужно принимать пожизненную терапию, в которую входят такие препараты, как Иматиниб и Селлсепт.
«Раньше мне хватало 15 тысяч гривен чтобы купить медикаменты на месяц. А сейчас препарат подорожал и нужно 25 тысяч на месяц. Я в полнейшем отчаянии, мне просто уже нет у кого одалживать денег, да и просто с такими расходами на лечение мне нечем эти долги отдавать. Ситуация просто критическая - у меня нет средств даже сдать анализы», - говорится в сообщении.