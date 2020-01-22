Николаевский бизнесмен Чайка сообщил, что «Укравтодор» согласен забрать себе на баланс проблемные Варваровский и Ингульский мосты

«Укравтодор» готов забрать себе на баланс проблемные Варваровский и Ингульский мосты в Николаеве, а также выделить средства из госбюджета на разработку проектной документации по их реконструкции и профинансировать сами работы.

Об этом на своей странице в Facebook написал николаевский бизнесен Владислав Чайка.

Такое решение было принято 22 января на совещании в Министерстве инфраструктуры Украины.

«Сегодня нам удалось решить очень важный вопрос для города Николаева. Передачу Южнобугского (Варваровского) моста на баланс Укравтодора. Не обошлось без казусов. Укравтодор готов принять на баланс Южнобугский мост, но забыли про Ингульский. Сотрудники Укравтодора разъяснили представителям Николаевского горисполкома и депутатского корпуса порядок передачи на баланс таких объектов. В результате дискуссии, был определён механизм такой передачи. Кроме этого, стало известно, что Укравтодор, после принятия мостов на баланс готов, сделать проектную документацию и провести их реконструкцию. Надеюсь, что к концу года мы получим конкретный результат. Спасибо всем, кто помогал нам в решении этого вопроса», - написал Владислав Чайка.

Напомним, что в результате комплексного обследования Варваровского моста выяснилось, что его состояние является крайне критическим и требует безотлагательного ремонта. После чего депутаты Николаевского горсовета решили обратиться в Мининфраструктуры с просьбой профинансировать реконструкцию Варваровского моста и уже собирались 1 октября ограничить движение по нему для большегрузов. Также в Мининфраструктуры обратились Николаевские нардепы. Позже в бюджет Николаева на 2018 год «заложили» 5 миллионов гривен на проект ремонта моста.

В тоже время, в городском бюджете Николаева нет денег на реконструкцию или капитальный ремонт Южнобугского моста (бывший Варваровский мост), после изготовления проектно-сметной документации по реконструкции мэр Николаева Александр Сенкевич намерен выходить на центральную власть с просьбой о полном финансировании работ.

В частности, губернатор Николаевской области Алексей Савченко предложил отдать Варваровский мост на баланс «Укравтодора»

Как известно в мае 2018 года департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета по результатам объявленных торгов избрал киевскую фирму «Союзтранспроект» разработчиком проектно-сметной документации по капитальному ремонту Южнобугского моста.

Однако, по истечению сроков договора стало известно, что «Союзтраспроект», которая согласна была предоставить свои услуги за 3 миллиона 779 тысяч гривен, так и не разработала проект по капремонту моста. Из-за чего ДЖКХ должен был оштрафовать подрядчика и разорвать с ним договор.

В связи с этим, 21 января 2019 года чиновники объявили новый тендер, стоимость работ они оценили в 5 миллионов гривен. Однако на торги никто не подался, поэтому тендер отменили. Аналогичная ситуация был и с тендером по разработке проектной документации, который объявили 6 февраля.

В третий раз, департамент ЖКХ 15 марта объявляет новый тендер на разработку тендерной документации по капремонту Варваровского моста, однако предположительная стоимость работ возросла в четыре раза, до 19 миллионов 800 тысяч гривен. Однако этот тендер ДЖКХ также отменил.

В частности, прокуратура хочет взыскать 725 тысяч гривен с подрядчика, который не спроектировал ремонт Варваровского моста.

К тому же, городской голова Николаева Александр Сенкевич хочет встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить финансирование капитального ремонта Варваровского моста.

Кроме этого, Александр Сенкевич попросил кандидатов в народные депутаты Украины от Николаевской области дать обязательство в случае победы на выборах залпанировать на 2020 год 500 миллионов гривен на ремонт Варваровского моста и увеличить финансирование ремонта дорог государственного значения, которые проходят через Николаев.

Новый министр инфраструктуры Владисилав Криклий предложил Николаеву взять кредит на миллиард гривен и отремонтировать Варваровский мост. Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что Варваровский мост не может быть проблемой исключительно Николаева, а также считает нецелесообразным, чтобы город брал на его ремонт кредит.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский пообещал обратиться к премьер-министру Алексею Гончаруку и министру инфраструктуры Владиславу Криклию насчет ремонта Варваровского моста.

При этом, новый глава «Укравтодора» Александр Кубраков считает, что ремонт Варваровского моста нужно будет финансировать совместно за счет бюджета Николаева и государства.

Стоит добавить, что нардеп Игорь Негулевский уверен, что при ремонте Варваровского моста горвласть Николаева украдет деньги. В частности, по его словам уже есть готовый проект на реконструкцию моста. В ответ на заявления нардепа Александр Сенкевич предложил отдать Варваровский мост на баланс Укравтодору.

Как известно, летом 2019 года тендер на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта Варваровского моста в Николаеве выиграла польская фирма «Mosty Gdansk Limited Liability Company». При том, что ожидаемая стоимость работ была 19,8 миллионов гривен, польская фирма предложила 9,9 миллиона гривен. Стоит отметить, что в ходе подписания договора с директором польской фирмы, директор ДЖКХ Сергей Коренев обещал, что каждые два месяца будут отчитываться о проделанной работе. Как известно выполнить проект фирма должна 31 марта 2020 года.

Однако, мэр Александр Сенкевич заявил, что с польской компанией, которая выиграла тендер по разработке проектно-сметной документации могут разорвать договор, по причине того, что фирма до сих пор не предоставила какой-то промежуточной информации.