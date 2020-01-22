Члены исполкома Николаевского горсовета повысили тариф на отопление на трех котельных

В Николаеве для трех котельных, которые поставляют тепло небольшому количеству потребителей, повысили тариф на услуги по поставке тепловой энергии.

Такое решение было принято в среду, 22 января, членами исполнительного комитета Николаевского городского совета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, стоимость отопление повыситься для потребителей на котельной ГП НВКГ «Зоря» - «Машпроект» - увеличение составило 8%, тариф на тепло для потребителей ООО «Теплоник Сервис», который отапливает «Леваневцев», увеличиться на 4,5%. Также тариф повыситься для жителей дома №3 по улице Чигрина, где находиться крышная котельная, которую обслуживает ООО «Энергокомфорт».

Напомним, что НКРЭКУ подняла тарифы на отопление в Николаеве на 30% – для населения они начнут действовать в следующем сезоне.

Как известно, николаевцы возмутились, что за декабрь они получили завышенные платежки за отопление. В ТЭЦ тогда ответили, что ошибки быть не может. А позже объяснили завышенные цифры в платежках за отопление за декабрь тем, что в декабрь включили часть платы за ноябрь, которую не учли ранее, но никому не объяснили.

При этом, на «Николаевоблтеплоэнерго» и «ТЭЦ» заявили, что тепло в декабре 2019 года обошлось горожанам дешевле, чем в декабре 2018 года.