«Привет из Таиланда»: Сбежавший из бельгийской тюрьмы преступник отправил директорам по почте открытку

Мужчина, который сбежал из бельгийской тюрьмы, отправил им по почте открытку.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Het Laatste Nieuws.

Валид Секкаки, осужденный за стрельбу и хранение оружия и наркотиков, 19 декабря сбежал из тюрьмы вместе с четырьмя другими заключенными. По данным с камер наблюдения, они перелезли через стену и перерезали кабели сигнализации, которые были под напряжением. Секкаки пошел на побег из тюрьмы из-за опасений экстрадиции в Марокко.

Трое приспешников Секкаки были пойманы в течение нескольких часов. Четвертый был арестован в этом месяце в Неймегене.

«В тюрьму в пятницу пришло заказное письмо. Письмо было адресовано трем директорам. В конверте лежал тюремный значок и открытка с надписью «Привет из Таиланда», – рассказал представитель тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Бразилии преступник пытался сбежать из тюрьмы, притворившись своей дочерью.