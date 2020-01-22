Исполком горсовета Николаева не разрешил установить призматрон на недавно облагороженном транспортном кольце

В среду, 22 января, исполком Николаевского горсовета не поддержал предоставление разрешения ООО «Рекламный мир» на размещение рекламных конструкций типа призматрон на пересечении улиц Чкалова и Садовая, где в прошлом году обустроили новую клумбу.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Согласно проекту решения, члены исполкома должны были согласовать размещение четырех призм размером 6х3 метра на клумбе на пять лет. По словам главного архитектура Андрея Цымбала разместить рекламные конструкции должны в центре разворотного кольца. Также он добавил, что реклама по периметру колец будет демонтирована, останутся только констуркции современного вида в центре круга. В частности, данным проектом решения предусмотрен демонтаж 12 других рекламных бордов, установленных в этом же месте.

Член исполкома Владимир Тимошин не видел смысла в том, чтобы ставить новые рекламные конструкции, которыми и так заполонен весь город, тем более многие из них сейчас стоят пустые. При этом, мэр Александр Сенкевич заявил, что члены исполкома не слышат докладчика, ведь было сказано, что по периметру всю рекламу уберут, а оставят только в центре круга.

В то же время, член исполкома Инга Шаповала возмутилась тем, что призматроны собираются установить на новой клумбе, где были высажены кустарники барбариса, бирючины, кизила, а по обочинам были высажены кусты шалфея и декоративные цветы. Также территория была усыпана декоративной засыпкой из мраморной крошки, а при установке рекламных конструкций все это повредят тяжелые машины.

— Там действительно люди сделали красоту, высадили зеленые насаждения. А вы сейчас будете устанавливать (рекламные конструкции, - ПН), это же серьезная конструкция, мы же понимаем, что это нельзя сделать без техники. Что будет с этим всем? Кто это будет контролировать? Сейчас заедут, сделают..., - поинтересовалась Инга Шаповалова.

Мэр пообещал, что все будет хорошо и департамент ЖКХ будет контролировать ход работ. К тмоу же главный архитектор Андрей Цымбал добавил, что в договоре с подрядчиком прописана необходимость восстановления благоустройства после установки конструкции.

В итоге, члены исполкома не поддержали данный вопрос - пять человек проголосовали «против».

Напомним, что исполком горсовета Николаева спустя три года после решения суда решил демонтировать рекламу на рынке «Факел».