На «Николаевоблтеплоэнерго» заявили, что у них один из самых низких тарифов в Украине

На ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» заявили, что в Николаеве один из самых низких тарифов в Украине.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Так, в течение двух недель жители города активно обсуждали счета по уплате услуги по централизованному отоплению, которые они получили в декабре 2019 года.

«Начисления предприятием ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» были проведены в соответствии с действующим тарифом - 1482 гривен за потребленную 1 Гкал. Потому что в соответствии с частью 1 статьи 10 ЗУ «О жилищно-коммунальных услугах» тарифы являются регулируемыми и устанавливаются уполномоченными законом государственными органами. Для предприятия тариф устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг», - говорится в сообщении.

На ОКП отметили, что большинство городов, которые сделали перерасчет и уменьшили цену за централизованное теплоснабжение имели действующий тариф в 2019 году значительно больше, чем в Николаеве. Кроме этого в течение 2019 указанные предприятия получали значительные дотации средств из городских бюджетов.

Ранее николаевцы возмутились, что за декабрь они получили завышенные платежки за отопление. В ТЭЦ тогда ответили, что ошибки быть не может. А позже объяснили завышенные цифры в платежках за отопление за декабрь тем, что в декабрь включили часть платы за ноябрь, которую не учли ранее, но никому не объяснили.

Позже на «Николаевоблтеплоэнерго» и «ТЭЦ» заявили, что тепло в декабре 2019 года обошлось горожанам дешевле, чем в декабре 2018 года. Позже на «Николаевоблтеплоэнерго» рассказали о составляющих тарифа.