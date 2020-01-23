Немецкая «Deutsche Bahn» не примет в управление «Укрзалізницю» – украинскую сторону будут только консультировать

«Deutsche Bahn» – национальный немецкий оператор железнодорожных перевозок не планирует принимать в управление украинскую «Укрзалізницю».

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает «Немецкая волна».

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство хочет передать «Укрзалізницю» в управление «Deutsche Bahn».

«DB Engineering & Consulting» – консалтинговая компания в составе Deutsche Bahn, которая работает над проектами в сферах инфраструктуры, мобильности и транспорта. Она будет консультировать и поддерживать «Укрзалізницю» в предпринимательских и технических вопросах.

Именно об этом, по информации немецкой стороны, говорится в «предварительном соглашении», подписанном 22 января в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

По информации «Deutsche Bahn», в начале февраля в Киев прибудет член правления компании, ответственный за вопросы инфраструктуры Рональд Пофалла. Чиновник немецкой компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству, подпишет с представителями украинского правительства Меморандум о взаимопонимании, в котором будут зафиксированы детали сотрудничества с УЗ.