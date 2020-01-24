В Николаеве департамент ЖКХ намерен потратить ₴20 миллионов на текущий ремонт дорог в четырех районах города

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета объявил четыре тендера на текущий (мелкий) ремонт дорожного покрытия в Ингульском, Корабельном, Заводском и Центральном районах города на общую стоимость 20 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок «Прозорро».

Все четыре тендера были объявлены 23 января. Стоимость работ по Корабельном району составляет 3 миллиона гривен. Аукцион запланирован на 11 февраля. Выполнить все работы подрядчик должен будет до 1 сентября 2020 года.

Стоимость текущего ремонта дорог в Центральном районе составляет 5,5 миллионов гривен. Аукцион запланирован на 2 апреля 2020 года. Срок выполнения работ такой же - до 1 сентября 2020 года.

На ремонт дорожного покрытия в Ингульском районе чиновники ДЖКХ готовы направить 6,5 миллионов гривен. Аукцион запланирован на 1 апреля. Срок выполнения работ такой же.

На Заводский район чиновники выделяют 5 миллионов гривен. Аукцион должен состоятся 31 марта 2020 года. Срок выполнения работ неизменный.

Напомним, как в Николаеве спустя два месяца после ремонта стал разрушаться асфальт на Садовой за 11,7 миллионов грвиен - фирме уже заплатили большую часть суммы.