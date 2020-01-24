С начала масштабных проверок СБУ и ГФС на Николаевщине узаконили свою работу 34 АЗС – бюджет из-за этого пополнился на ₴7,5 миллионов

В Николаевской области после проверки сотрудниками СБУ совместно с сотрудниками управления стратегических расследований Нацполиции мест по незаконной продаже топлива с октября 2019 года 34 автозаправочные станции оформили лицензии на свою деятельность.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в Государственной фискальной службе.

С октября 2019 по январь 2020 года налоговики проверили в Николаевской области более 120 автозаправок.

На 7 АЗС обыски проводились в рамках расследования уголовных производств по факту незаконной транспортировки, хранения и продажи топлива (статьи 204 Уголовного кодекса). При этом обнаружили, что эти заправки работали без лицензий, без кассового учета и без регистрации своих работников.

За этот же период оформили 17 административных протоколов по части 1 статьи 164 («Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности») Кодекса Украины об административных правонарушениях. В этих случаях также было изъято топливо.

После начала проверок за оформлением лицензий на продажу горюче-смазочных материалов оформили 34 юрлица. Из-за этого в бюджеты разных уровней поступило полмиллиона гривен налогов, а также около 7 миллионов гривен за оформления разрешительной документации.

Напомним, 26 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук дал поручение Государственной фискальной службе вместе с правоохранительными и другими контролирующими органами до 9 января решить проблему с нелегальными заправками.