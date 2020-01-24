Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год.

Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Как отметил Гончарук, объем ассигнований на финансирование пенсионных программ составляет 172 576,3 млн грн.

«Обращаю внимание, что бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020-й год является сбалансированным», - добавил премьер.

Согласно проекту постановления Кабину, которое есть в распоряжении РБК-Украина, собственные доходы Пенсионного фонда в 2020 году составят 301 779 220,6 тыс грн. В то же время, общие расходы Пенсионного фонда предусмотрены в сумме 448 357 694,3 тыс. грн.

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Отметим, основным источником пенсионного дохода для 11,3 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которого осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ). По состоянию на 1 января 2020 средняя пенсия составляла 3082,98 грн.

Напомним, ранее заместитель министра социальной политики Наталья Ненюченко заявила, что пенсии получают 27% население Украины при 25% наемных работников.