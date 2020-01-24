Временным главой Администрации морпортов Украины назначили начальника «Дельта-Лоцман» Голодницкого

Временно исполняющим обязанности председателя «Администрации морских портов Украины» стал начальник николаевского предприятия «Дельта-Лоцман» Александр Голодницкий.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

Напомним, что «Дельта-Лоцман» является филиалом АМПУ. Назначение Голодницкого Кабмин согласовал 24 января.

Кроме того, Мининфраструктуры объявляет открытый конкурс на должность председателя «Администрации морских портов Украины». Сейчас начался отбор кандидатур на должность главы АМПУ.

Напомним, что Голодницкий руководит филиалом «Дельта-Лоцман» с 2014 года. До этого он дважды возглавлял ГП «Дельта Лоцман»: в 2005 и 2008 году. Ранее он был депутатом Николаевского областного совета от Партии регионов.