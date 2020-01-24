В Украине операции с криптовалютами попадут под финансовый мониторинг, – Минфин

Операции с криптовалютами будут попадать под финансовый мониторинг согласно требованиям обновленного закона о финмониторинге, который вступит в силу с 28 апреля.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова, комментируя изменения в законодательстве.

В частности, нововведения предполагают, что под финансовый мониторинг подпадают операции с виртуальными активами.

- В перечень субъектов первичного финансового мониторинга добавляются компании, которые предоставляют услуги по обмену, хранению, реализации, перевода электронных денег. В том числе в эту категорию входят компании, деятельность которых связана с криптовалютой, — сообщила Маркарова.

Биржи, обменники, банки и другие компании, которые осуществляют операции в криптовалюте, должны будут предоставлять информацию об операциях на сумму более 30 тыс. грн в эквиваленте. Также они должны будут собирать информацию о клиенте.

В то же время клиент должен будет предоставлять информацию о происхождении и назначении своих виртуальных активов.

О подозрительных операциях необходимо уведомлять Государственную службу по финансовому мониторингу.

- У Госфинмониторинга есть доступ к аналитическому продукту, который позволяет проводить расследования источников происхождения криптоактивов и направлений их использования, — добавила Маркарова.

Останавливать подобные операции на данный момент невозможно, но есть возможность блокировать криптокошельки и изымать незаконно добытые криптоактивы, добавила министр. Также Маркарова добавила, что ведомство не будет многократно проверять одного и того же клиента.

Также министр добавила, что в Верховной Раде создана рабочая группа, которая в течение следующих четырех месяцев должна разработать закон о регулировании оборота виртуальных активов в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада рассмотрит законопроект, как облагать налогами операции с криптовалютой.