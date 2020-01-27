«Одно время принадлежала королю Бельгии»: украинский олигарх Ахметов купил во Франции элитную виллу стоимостью 200 миллионов евро

Самый богатый человек Украины олигарх Ринат Ахметов купил виллу на Лазурном берегу во Франции стоимостью 200 млн евро.

Об этом пишет Financial Times.

Особняк Les Cèdres на побережье Средиземного моря в Сен-Жан-Кап-Ферра был построен в 19 столетии. В начале 20 века дом одно время принадлежал королю Бельгии Леопольду II, а потом перешел в собственность семьи Марнье-Лапостоль, известной благодаря производству коньячного ликера Grand Marnier.

В 2016 году компанию, владеющую Grand Marnier, выкупил концерн Campari. Он и продал виллу ахметовской компании SCM Holdings Limited, которая назвала это приобретение долгосрочной инвестицией.

Особняк с 14 спальнями расположен на территории площадью в 14 га.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Ахметов на средства от схемы «Роттердам+» построил себе дворец под Киевом.