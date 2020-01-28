Маленькой жительнице Николаевщины нужна финансовая помощь в лечении

Маленькой жительнице Николаевской области Анастасии Дзюмак нужна помощь в сборе средств на лечение нейрофиброматоза.

Об этом сообщает её бабушка.

Ранее, благодаря помощи неравнодушных людей, девочку отвезли в Стамбул на диагностику. По назначению лечения стамбульскими профессорами, она полностью вылечила псориаз.

«Но основное наше заболевание нужно лечить. 31 января мы должны быть в Институте неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины для прохождения лечения. Денег не хватает и поэтому снова прошу вашей помощи собрать деньги на лечение моей внучки Дзюмак Анастасии Ивановны. Сердечно вас благодарю», - написала она.

Реквизиты для помощи:

Карта Приват Банка: 4731 2191 1037 8019

0637616224 - Золотухина Татьяна Ивановна.