Служба автодорог Николаевщины объявила тендер на содержание 29 километров трассы Н-24 и подъезда к аэропорту за ₴17,5 миллионов

Служба автомобильных дорог Николаевской области объявила торги на 17,5 миллионов гривен на эксплуатацию и содержание 29 километров трассы Н-24 «Благовещенское-Николаев».

Тендер опубликован на сайте публичных закупок ProZorro.

Ожидается, что подрядчик будет делать текущий ремонт и содержать 29,4 километра трассы Н-24 и подъездную дорогу к коммунальному предприятию «Николаевский международный аэропорт».

Аукцион начнется 31 марта. Сами услуги подрядчик должен предоставлять до 21 декабря 2021 года.

Напомним, Служба автомобильных дорог Николаевской области заключила семь договоров в общей сумме на 19,6 миллионов гривен на содержание дорог с фирмой народного депутата Украины Игоря Негулевского «София-Гранит».

Напомним, заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Валентин Гайдаржи заявил, что победа фирмы народного депутата Игоря Негулевского «София-Гранит» в семи тендерах, где соперником был «Николаевский облавтодор», может быть подозрительной.