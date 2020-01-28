В Корабельном районе Николаева за ₴2 миллиона поставят две остановки в районе армянской церкви

Администрация Корабельного района объявила тендер на капитальный ремонт остановок общественного транспорта по обе стороны проспекта Богоявленского в районе Армянской Апостольской Церкви «Сурб Геворг».

Об этом свидетельствуют данные сайта публичных закупок Прозорро.

Предварительная стоимость выполнения капремонта - 2 миллиона 100 тысяч гривен. Аукцион запланирован на 16 марта 2020 года. Выполнить работу подрядчик должен будет до 31 декабря 2020 года. Стоит отметить, что договором предусмотрен аванс в размере 70%.

Согласно технической спецификации подрядчик должен будет: подготовить территорию к строительству, перенести электроопоры, обустроить земляное полотно из грунтов I группы под основание посадочных площадок и тротуаров, разобрать дорожную одежду, устроить дорожную одежду проезда, сделать пешеходное ограждение, установить остановочный павильон. Кроме этого, фирма-победитель должна будет установить знаки и нанести дорожную разметку, поставить металлическое барьерное ограждение, обустроить тротуары, панду и островки безопасности, уложить тротуарную плитку. В ходе работ и после их окончания подрядчик должен вывести весь строительный мусор.

Отметим, что на сегодняшний день, на данном участке нет остановочных комплексов, поэтому это будет фактически новое строительство.

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