Известный антивирус обвинили в том, что он продает данные о своих пользователях

Антивирусная программа Avast, которую используют сотни миллионов людей по всему миру, продает данные о просмотре веб-страниц множеству компаний.

Об этом сообщает «Новое время».

Исследователи выяснили, что среди его клиентов были такие гиганты, как Google, Microsoft, Pepsi и McKinsey. Отчет основан на утечке пользовательских данных, контрактах и ​​других документах компаний, которые показывают, что продажа этих данных является очень конфиденциальной, и во многих случаях предполагается, что она остается конфиденциальной между компанией, продающей данные, и клиентами, которые приобретают их.

Документы, принадлежащие филиалу антивирусного гиганта Avast под названием Jumpshot, показывают, что антивирусная программа Avast, установленная на компьютере человека, собирает данные и что Jumpshot перепаковывает их в различные продукты, которые затем продаются многим крупнейшим компаниям в мире.

Некоторые клиенты платили миллионы долларов за продукты, которые включают в себя так называемый «канал всех кликов», который может отслеживать поведение пользователей, клики и перемещение по веб-сайтам с высокой точностью. Продаваемые данные включали информацию их поиска в Google, поиска мест в Google Maps, активности на страницах социальной сети LinkedIn, посещения видеосервиса YouTube, а также порносайтов.

Хотя данные не включают в себя личную информацию, такую ​​как имена пользователей, они по-прежнему содержат множество специфических данных для просмотра, и эксперты говорят, что можно было бы установить личность определенных пользователей.

До недавнего времени Avast собирал данные о посещениях своих клиентов, которые установили плагин для браузера, который предназначен для предупреждения пользователей о подозрительных веб-сайтах.

Исследователь безопасности и создатель AdBlock Plus Владимир Палант в октябре опубликовал сообщение в блоге, показывающее, что Avast собирает пользовательские данные с помощью этого плагина. Вскоре после этого производители браузеров Mozilla, Opera и Google удалили расширения Avast и дочерней AVG из своих магазинов расширений.

Напомним, что одесскому студенту грозит пять лет тюрьмы за то, что он продавал компьютерный вирус для майнинга криптовалюты.