Исполком горсовета Николаева отдаст более миллиона гривен за уборку помещений в здании мэрии

Исполнительный комитет Николаевского городского совета ищет подрядчика, который будет целый год убирать помещения исполкома за 1 миллион 377 тысяч 336 гривен.

Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте публичных закупок Прозорро.

Предоставлять услугу по уборке помещений нужно будет до 31 декабря 2020 На аукцион подались пять участников: ООО «Клининг Про» с предложением в 1 миллионов 212 тысяч 43 гривны; ФЛП «Штимпура Леся Владимировна», которая запросила за свои услуги 1 миллион 240 тысяч 591 гривну, а в ходе торгов снизила цену до 1 миллиона 233 тысячи 703 гривен; ООО «Южный Янтарь» изначально предложила за свои услуги - 1 миллион 348 тысяч 999 гривен, а позже снизила цену до 1 миллиона 342 тысяч 113 гривен; фирма «Др. Рьодгер Сервис Менеджмент» согласна была предоставлять услугу за 1 миллион 359 тысяч 325 гривен, а позже снизив цену до 1 миллиона 345 тысяч 500 гривен; и ЧП «Легоклин» запросила за свои услуги 1 миллион 377 тысяч 328 гривен.

На данный момент решения ожидает ООО «Клининг Про», так как у нее самое выгодное предложение по цене. Согласно открытым данным фирма зарегистрирована с 2008 года во Львове, Франковский район, улица Сахарова, дом 37. Уставной капитал - 12 миллионов гривен. Руководитель фирмы Сергей Козолуп.

Согласно тендерной документации подрядчик должен будет предоставлять 11 услуг: ежедневно проводить сухую и влажную уборку, ежедневно полировать мебель в кабинетах руководителей, каждую неделю натирать полы из паркета и паркетной доски с добавлением воска, два раза в год мыть, чистить, стирать шторы, тюль и жалюзи, убирать санитарно-технические помещения. Кроме уборки в здании мэрии, подрядчику нужно будет убирать и в архивах по улице Московская, 13 и по проспекту Мира, 66-А.

Основная уборка в рабочих кабинетах должна быть выполнена до 8.30 по киевскому времени. До окончания рабочего времени для поддержания санитарного состояния (по необходимости) проводится уборка коридоров, холлов, санузла, других помещений и прилегающей территории. Представитель организации, осуществляющей уборку, должен каждый день находится в помещении здания по адресу улица Адмиральская, 20 с 8-30 до 17-00 и осуществлять координацию всех работ уборщиц, в том числе в праздничные дни (по необходимости).

Напомним, что на охрану николаевской мэрии и еще четырех админзданий в 2020 году потратят ₴1,5 миллиона.