Из-за долгов тепловиков в 16 городах 1 февраля может прекратиться отопительный сезон, — Нафтогаз

В Нафтогазе сообщили, что с 1 февраля могут прекратить поставлять газ 18 теплокоммунэнерго, которые расположены в 16 населенных пунктах Украины из-за их задолженности за газ.

Об этом говорится в сообщении Нафтогаза.

Там отмечают, что общая задолженность, которую этим тепловикам нужно погасить, составляет 406 млн грн ($16,3 млн). После уплаты этих средств Нафтогаз имеет право поставлять туда газ для нужд отопления.

«Нафтогаз не имеет права поставлять природный газ тепловикам, которые ненадлежащим образом выполняют график расчетов», — отмечают в компании.

В случае, если долги теплокоммунэнерго не погасят до конца 30 января 2020 года, то Нафтогаз не сможет поставлять газ для отопления, добавляют в компании.

Проблемы с отоплением могут возникнуть, в частности, в Одессе, Кривом Роге, Днепре, Счастье, Полтаве, Харькове, Сумах и других городах.

С 24 января 19 из 37 проблемных тепловиков рассчитались с Нафтогазом за газ, поэтому на этих предприятиях проблем с поставками газа не будет.

Напомним, ранее сообщалось, что «Нафтогаз» снизил цену на газ в январе, а переплату потребителям компенсируют.