ДЖКХ Николаева может отдать подряд на капремонт сквера Коренюгина за ₴12,2 миллионов фирме, которая строила Соборную площадь

Одесская фирма «БВК «Пик-Строй» может получить подряд на капитальный ремонт сквера имени Коренюгина возле администрации Ингульского района в Николаеве.
Об этом свидетельствуют данные сайта публичных закупок Прозорро.
Как известно, предыдущие два тендера отменялись, потому что не было достаточного количество участников. На третий тендер подались две фирмы: одесская фирма «БВК «Пик-Строй», которая предложила за свои услуги 12 миллионов 268 тысяч 689 гривен, и ООО «Компания Экстерьер-дизайн» с суммой в 12 миллионов 320 тысяч 445 гривен. Однако, тендерный комитет отклонил предложения двух фирм.
На четвертый тендер, стоимость работ которым предусматривалась в размере 12 миллионов 486 тысяч 179 гривен, также подались два участника: «БВК «Пик-Строй», который не изменил стоимость своего предложения и опять запросил 12 миллионов 268 тысяч 689 гривен. Вторая фирма ООО «Навекастрой» предложила за свои услуги 12 миллионов 486 тысяч 100 гривен.
Cогласно тендерной документации подрядчик должен будет снести сухие и аварийные деревья, выкорчевать пни, демонтировать асфальт и бордюры, уложить новый асфальт, установить ограждение с калиткой и воротами. Помимо этого подрядчик обязан обустроить новые газоны и покрытие площадок, высадить новые зеленые насаждения и деревья, смонтировать систему водоснабжения для их полива, установить уличное освещение, лавочки и урны. Также установить мини-футбольные ворота, баскетбольные щиты, волейбольный стенд и сетки для игры в волейбол, баскетбол и футбол, кроме этого на территории сквера разместят теннисный стол, спортивный комплекс Интератлетика с двумя наклонными скамьями, спортивный комплекс Интератлетика Воркаут, брусья и обустроить место для велопарковки.
На данный момент решения ожидает одесская фирма «БВК «Пик-Строй», учредителями которой указано четыре человека: Марина Лозовенко, Светлана Мостовая, Олег Думбрава, Андрей Мястковецкий. Фирма зарегистрирована в 2006 году. Уставный капитал - 80 тысяч гривен.
Что касается Марины Лозовенко (Избаш), то она является депутатом Одесского горсовета от партии «Доверяй делам» мэра Одессы Геннадия Труханова. Ранее она была помощницей Труханова, когда тот был нардепом от Партии регионов. В свою очередь, Олег Думбрава, по информации издания «Иваси», является владельцем одного из оффшоров мэра Одессы на Британских Виргинских Островах. Он вместе с Геннадием Трухановым был владельцем оффшора Sunlight Merchants Inc.
Напомним, в мае 2019 года в мэрии Николаева подписали договор на реконструкцию Соборной площади с одесской фирмой-фигурантом расследований НАБУ.
Мэр Александр Сенкевич заявил, что подрядчики, занимающиеся реконструкцией Соборной площади, смогут закончить работы за три месяца – ко Дню города. К тому же он уверен, что депутаты поддержат выделение дополнительных средств на реконструкцию Соборной.
При этом, депутаты Николаевского горсовета от разных фракций разделились во мнении в том, успеет ли подрядчик «Пик Строй» завершить реконструкцию Соборной площади за три месяца. Кто-то из депутатов считал, что это нереально и предлагал отложить эту затею. Кто-то был уверен, что под чутким контролем руководства города все получится.
Как известно общая стоимость реконструкции изначально была 97 миллионов 618 тысяч 744 гривны. В бюджете на 2019 год изначально депутаты запланировали лишь 35 миллионов гривен. депутаты бюджетной комиссии не согласовали этот проект решения. На протяжении 2019 года депутаты несколько раз выделяли дополнительные средства на окончание работ.
2 августа, мэр Николаева Александр Сенкевич проинспектировал ход реконструкции Соборной площади. Он пообещал открыть ее ко Дню города, но без фонтанов и световых опор, – те появятся в октябре.
В частности, полиция открыла уголовное производство по заявлению члена исполнительного комитета горсовета и адвоката Владимира Тимошина по факту якобы незаконного проведения работ на объекте археологического наследия, уничтожения, разрушения или повреждения объектов культурного наследия. Речь шла о найденных артефактах античного памятника археологии «Поселение Бульвар», что датируется IV-III ст. до н.э. Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что не исключает, что может подать в суд заявление о препятствии членом исполкома Владимиром Тимошиным работе исполнительной власти.
В Управлении Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины в Николаевской области заявили, что Соборная площадь строится с нарушениями. В свою очередь, в ДЖКХ Николаева совместно с проектантом намерены обжаловать действия ГАСКа по проверке Соборной площади.
В частности, городской голова Николаева Александр Сенкевич и директор фирмы-подрядчика Марина Лозовенко возмущены жалобами активистов, из-за которых ГАСК постоянно проверяет ход строительных работ на Соборной площади.
Как известно 8 сентября, на Соборной площади убрали ограждение, которое ранее «прятало» за собой ход реконструкции площади. Позже в департаменте ЖКХ призвали николаевцев дождаться окончания реконструкции Соборной площади и пока не критиковать ее. Уже 14 сентября на Соборной площади Николаев отмечал День города – 230-ю годовщину со времени своего основания.
12 октября, на Соборной площади открыли осенний open-air «Площадь. Музыка. Фонтан», в рамках которого и состоялось открытие фонтанов. Также стоит отметить, что Новый год-2020 в Николаеве праздновали на Соборной площади.
Отметим, что ГАСК в Николаевской области оштрафовало на 1,8 миллиона гривен департамент ЖКХ Николаевского горсовета из-за эксплуатации Соборной площади, в то время как решение о сдачи объекта после ее реконструкции еще не принималось.
Также дело по возможному хищению средств на Соборной площади Николаева передали для расследования детективам НАБУ. Добавим, что стоимость реконструкции Соборной площади увеличилась с 97 миллионов гривен до 105.