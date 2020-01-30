ДЖКХ Николаева может отдать подряд на капремонт сквера Коренюгина за ₴12,2 миллионов фирме, которая строила Соборную площадь

Одесская фирма «БВК «Пик-Строй» может получить подряд на капитальный ремонт сквера имени Коренюгина возле администрации Ингульского района в Николаеве.

Об этом свидетельствуют данные сайта публичных закупок Прозорро.

Как известно, предыдущие два тендера отменялись, потому что не было достаточного количество участников. На третий тендер подались две фирмы: одесская фирма «БВК «Пик-Строй», которая предложила за свои услуги 12 миллионов 268 тысяч 689 гривен, и ООО «Компания Экстерьер-дизайн» с суммой в 12 миллионов 320 тысяч 445 гривен. Однако, тендерный комитет отклонил предложения двух фирм.

На четвертый тендер, стоимость работ которым предусматривалась в размере 12 миллионов 486 тысяч 179 гривен, также подались два участника: «БВК «Пик-Строй», который не изменил стоимость своего предложения и опять запросил 12 миллионов 268 тысяч 689 гривен. Вторая фирма ООО «Навекастрой» предложила за свои услуги 12 миллионов 486 тысяч 100 гривен.

Cогласно тендерной документации подрядчик должен будет снести сухие и аварийные деревья, выкорчевать пни, демонтировать асфальт и бордюры, уложить новый асфальт, установить ограждение с калиткой и воротами. Помимо этого подрядчик обязан обустроить новые газоны и покрытие площадок, высадить новые зеленые насаждения и деревья, смонтировать систему водоснабжения для их полива, установить уличное освещение, лавочки и урны. Также установить мини-футбольные ворота, баскетбольные щиты, волейбольный стенд и сетки для игры в волейбол, баскетбол и футбол, кроме этого на территории сквера разместят теннисный стол, спортивный комплекс Интератлетика с двумя наклонными скамьями, спортивный комплекс Интератлетика Воркаут, брусья и обустроить место для велопарковки.

На данный момент решения ожидает одесская фирма «БВК «Пик-Строй», учредителями которой указано четыре человека: Марина Лозовенко, Светлана Мостовая, Олег Думбрава, Андрей Мястковецкий. Фирма зарегистрирована в 2006 году. Уставный капитал - 80 тысяч гривен.

Что касается Марины Лозовенко (Избаш), то она является депутатом Одесского горсовета от партии «Доверяй делам» мэра Одессы Геннадия Труханова. Ранее она была помощницей Труханова, когда тот был нардепом от Партии регионов. В свою очередь, Олег Думбрава, по информации издания «Иваси», является владельцем одного из оффшоров мэра Одессы на Британских Виргинских Островах. Он вместе с Геннадием Трухановым был владельцем оффшора Sunlight Merchants Inc.

Напомним, в мае 2019 года в мэрии Николаева подписали договор на реконструкцию Соборной площади с одесской фирмой-фигурантом расследований НАБУ.

Мэр Александр Сенкевич заявил, что подрядчики, занимающиеся реконструкцией Соборной площади, смогут закончить работы за три месяца – ко Дню города. К тому же он уверен, что депутаты поддержат выделение дополнительных средств на реконструкцию Соборной.