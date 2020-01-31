Спустя четыре года после ликвидации: у ГАИ забрали право на участки под их бывшими постами в Южноукраинске и Варваровке

В таком состоянии был пост ГАИ в 2017 году В Николаевской области отменили право управления ГАИ на пользование земельными участками, на которых ранее находились пост Госавтоинспекции в Южноукраинске и Варваровке. Случилось это спустя четыре года после ликвидации ГАИ в Украине.

Об этом говорится в распоряжении главы Николаевской ОГА Александра Стадника от 29 января 2020 года №18-р.

В распоряжении говорится о «прекращении права постоянного пользования земельным участком Управления государственной автомобильной инспекции Управления Министерства внутренних дел Украины в Николаевской области».

Согласно документу, ликвидированная в ноябре 2015 года ГАИ лишилась права на такие земельные участки:

- площадью 0,048 гектара на автодороге Р-06 «Ульяновка-Николаев» в Южноукраинске; - площадью 0,5846 гектара на улице Одесское шоссе, 1, Веснянский сельский совет, Николаевский район.

Напомним, что в 2017 году задержали троих воров, которые разбирали заброшенный пост ГАИ в Варваровке. В 2019 году суд наказал условным сроком двух мужчин, которые украли металл с этого поста Госавтоинспекции.