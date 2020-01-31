Дочь нардепа Таруты стала совладелицей завода, который недавно построили на Николаевщине

Дочь нардепа Сергея Таруты Татьяна стала совладельцем компании «Хеви Метал», которая в прошлом году построила в Николаевской области завод по производству окрашенного проката для металлочерепицы.

Об этом сообщает «Новое время».

Впервые о том, что «Хеви Метал» строит завод, стало известно в феврале 2019 года. Тогда совладелец компании Денис Рисухин заявил, что предприятие годовой мощностью 78 тысяч тонн окрашенного проката начнет работать в Первомайске Николаевской области с мая.

Тогда единственным учредителем фирмы числилось АБАКО АПС (Дания). А бенефициарными собственниками были Денис Рисухин и Александр Дементиенко, который до середины 2000-х был партнером Виктора Пинчука в компании Интерпайп. Денис Рисухин – сын предпринимателя Владимира Рисухина, который в 2010 году в Алчевске (Луганская обл.) построил завод «Металлы и полимеры». Предприятие имело схожий с «Хеви Метал» профиль деятельности. На его мощностях оцинковывали и окрашивали рулонный стальной прокат. Однако с 2014 года оно не работает, так как оказалось на временно оккупированной части Луганской области.

Новое предприятие работает под торговой маркой Metipol – сокращенно от Металлы и полимеры. Промышленное производство продукции на заводе в Николаевской области началось в сентябре 2019 года. Месяцем ранее, в августе у «Хеви Метал» появился новый учредитель – Маракортио Холдингз Лимитед (Кипр). Со 2 января 2020 года доля кипрской компании в уставном фонде составляет 77% или почти 47 миллионов гривен.

Несколько источников на украинском рынке металлопроката летом прошлого года сообщили, что новым партнером Рисухина и Дементиенко может быть народный депутат Украины Сергей Тарута или члены его семьи. К концу января 2020 года в реестре Минюста появился новый бенефициарный собственник «Хеви Метал». Им стала Татьяна Тарута – младшая дочь Сергея Таруты.

Кроме бизнеса по производству окрашенного проката, она также является владельцем нескольких солнечных электростанций на юге Украины, дистрибьютора фильмов «Киномания» (вместе с сестрой Екатериной), нескольких компаний в аграрном и медицинском секторах.

Ранее Татьяна Тарута руководила судостроительным бизнесом семьи в Польше. Однако летом 2018 года государственное Агентство развития промышленности Польши ARP выкупило у Таруты 81,05% акций Stocznia Gdansk и 50% GSG Towers.

Нанесение защитных покрытий на рулонный стальной прокат является перспективным бизнесом в Украине, так как большая часть такой продукции импортируется.

Напомним, что ранее Минэнерго обвинило пятерых нардепов, в том числе и Сергея Таруту в попытке протолкнуть закон, который ухудшит ситуацию с возобновляемой энергетикой.