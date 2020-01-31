«Самая большая иностранная инвестиция в сферу за историю независимой Украины», – Криклий о концессии порта «Ольвия» катарской компанией

В Киеве 31 января провели презентацию победителей первых концессионных конкурсов в портах Украины – николаевского порта «Ольвия» и порта в Херсоне.

Как известно, победителем концессионного конкурса в порту «Ольвия» стала компания QTerminals из Катара. QTerminals управляет крупнейшим торговым портом Катара - Хамад, стоимостью более 7 миллардов долларов. В 2019 году QTerminals обработала 1 миллион 320 тысяч TEU контейнерных грузов, что на 300 тысяч больше, чем было обработано в Украине всеми портовыми операторами.

– Второй концессионный проект – это для нас такой знаковый и большой вызов. И, честно говоря, я лично держал скрещенные пальцы, чтобы на все же удалось, и нам удалось – это морской торговый порт «Ольвия», где победителем концессионного конкурса стала компания QTerminals с катарскими инвестициями. И объем инвестиций за пять лет составит 3,4 миллиарда гривен. Это самая большая иностранная инвестиция в сферу за историю независимой Украины, - рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

На этом мероприятии компанию QTerminals представлял Невилл Биссетт. Также на представлени приехал министр транспорта и коммуникаций Государства Катар Джасим Аль Сулейти.

Представитель QTerminals Невилл Биссетт заявил, что катарская компания планирует превратить порт «Ольвия» в зерновой хаб, передает «ЦТС».

- Мы хотим превратить «Ольвию» в зерновой хаб. У нее хорошее географическое положение, это дает возможность создавать хороший продукт, — сообщил представитель QTerminals Невилл Биссетт.

До 2024 года QTerminals планирует инвестировать в «Ольвию» 124 миллиона долларов. На эти средства планируется отремонтировать причалы, установить новые портовые краны, новое оборудование для железной дороги и тому подобное.

Кроме того, на презентации победителей первых концессионных конкурсов в портах Украины Криклий рассказал, что в ближайшее время концессионные конкурсы пройдут также для морпортов в Мариуполе, Бердянске и Одессе.

Еще до конца года могут быть переданы в концессию аэропорты Львова, Черновцов, Херсона и Запорожья.

По словам министра, планируется привлечь концессионеров и для восьми железнодорожных вокзалов, и так же в фокусе Министерства остается вопрос концессии автомобильных дорог.

Напомним, что ранее министр Криклий предложил отдать николаевский железнодорожный вокзал в концессию инвесторам за 1,4 миллиона долларов.