Основатель компании Amazon за 15 минут разбогател на 13 миллиардов долларов

Основатель компании Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние на $13 миллиардов за 15 минут из-за стремительного скачка акций.

Об этом сообщает сайт «The Page» со ссылкой на «Bloomberg».

Акции Amazon 30 января выросли на 12% - до 2,1 тысячи долларов, хотя позже курс несколько скорректировался. Котировки выросли после того, как Amazon опубликовал успешную финансовую отчетность за 4-й квартал 2019 года.

Компания задекларировала прибыль в размере 87,4 миллиарда долларов, прибыль на акцию составила 6,47 доллара (эксперты ожидали лишь 4,11 доллара). Таким образом, состояние Безоса выросло примерно до $129,5 миллиардов.

Ранее, после вспышки китайского коронавируса владелец холдинга Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) Бернар Арно потерял первенство в списке самых богатых людей мира по версии «Forbes». Первое место снова занял основатель Amazon Джефф Безос.