НБУ оштрафовал «Аккордбанк», который принадлежит мужу министра финансов Маркаровой

Национальный банк Украины по результатам проверок в январе оштрафовал «Аккордбанк» на 2,3 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Банк оштрафовали за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов и финансирования терроризма (в частности системы управления рисками), ненадлежащее исполнение обязанности изучать клиентов (их представителей) и анализ их финансовых операций.

Это привело к проведению клиентами банка финансовых операций по выдаче наличных при отсутствии документов о реальных финансовых возможностях таких операций. Также говорится, что финансовые операции клиентов банка не соответствовали имеющимся в банке документам о финансовом состоянии и социальном статусе клиентов.

Сайт «Лига.net» сообщает, что на 1 декабря 2019 года активы банка составляли 2,47 миллиарда гривен. Конечным бенефициаром и главой набсовета банка является Даниил Волынец, муж министра финансов Оксаны Маркаровой.

Напомним, ранее сообщалось, что суд изъял у компании Коломойского недвижимости на 100 миллионов гривен в пользу Нацбанка.