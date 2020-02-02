«Николаевская ритуальная служба» получит более ₴2 миллионов за два месяца, ухаживая за кладбищами

Коммунальное предприятие «Николаевская ритуальная служба» получит 2 миллиона 247 тысяч 761 гривну за уход за кладбищами.

Об этом свидетельствуют данные публичного сайта закупок Prozorro.

Департамент ЖКХ объявил тендер на сумму в 2 миллиона 250 тысяч гривен. Свои предложения подали два предприятия: КП «Николаевская ритуальная служба» предложив за свои услуги 2 миллиона 247 тысяч 761 гривну. Вторая фирма ООО «Югагрохимсервис» предложила за свои работы 2 миллиона 250 тысяч гривен.

В итоге победителем признали николаевское коммунальное предприятие и 30 января подписали договор с директором КП Александром Сагайдак. Стоит отметить, что в этот же день ДЖКХ заключил с КП допсоглашение, которым сумму уменьшили на 234 тысячи 146 гривен. И теперь подрядчик должен получить - 2 миллиона 13 тысяч 615 гривен.

Уход за кладбищами будет осуществлять на 16,8 гектарах. Согласно технической документации ухаживать подрядчик должен за Центральным городским кладбищем, новым кладбищем в Корабельном районе и новым кладбищем в микрорайоне Матвеевка, а именно подметать территорию, вывозить мусор, очищать территорию от снега и посыпать дорожки с песком.

Предоставлять услуги предприятие будет до 31 марта 2020 года.

Напомним, что в ноябре 2019 года Департамент ЖКХ заключил договор на 3 миллиона гривен с «Николаевской ритуальной службе» по уходу за кладбищами. В частности, изначально договор был подписан на 3 миллиона 116 тысяч 185 гривен, но позже с подрядчиком заключили допсоглашение, в котором уменьшили стоимость услуги на 55 тысяч 608 гривен и распределили финансирование по этапам: в 2019 году подрядчику должны были заплатить 1 миллион 425 тысяч 645 гривен, а в 2020 году 1 миллион 634 тысячи 931 гривну. Однако потом заключили еще одно допсоглашение изменив план финансирования: в 2019 году КП должно было получить всего 363 тысячи 389 гривен, а в 2020 году оставшуюся сумму - 2,6 миллионов.