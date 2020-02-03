В Николаеве пройдёт ярмарка для помощи маленькой дочке офицера спецназа николаевской полиции, которой нужна операция по пересадке печени

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Маленькой дочке офицера спецподразделения «КОРД» ГУНП в Николаевской области всё ещё нужна помощь в сборе средств на операцию по пересадке печени. В Николаеве в субботу, 8 февраля, пройдёт благотворительная ярмарка. 

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила волонтёр Елена Бондаренко. 

Напомним, что 11-месячная Дарья Калыш находилась в реанимационном отделении областной детской клинической больницы с диагнозом: поликистоз почек, болезнь Кароли. Был объявлен сбор средств на операцию. 

На мероприятии будут присутствовать родители с детками, которым удалось помочь в 2019 году, чтобы поддержать семью Калыш. Также пройдут благотворительные мастер классы.Все собранные средства будут переданы родителям Дашеньки на операцию.

«Субботний день, для многих выходной. Как его провести? Сказочно. И мы Вам в этом поможем. Давайте будем вместе сказочниками для маленькой принцессы - Даши Калыш. Ей очень нужно чудо. И мы вместе сможем стать настоящими героями для нее. Ей жизненно необходима трансплантация печени, стоимостью 70 000 евро. Донором будет ее папа офицер спецназа. Приходите всей семьей в субботу, 08.02.2020 в Молодежный Хаб по улице Сенная (Буденого), 23. Вас ждут мастер-классы по приготовлению суши для взрослых от мастерицы Ирины Еремы, и мастер-класс по росписи пряников для детей от Анжелы Садохиной и Елены Счастливой (Елена Бондаренко). Также у Вас будет возможность разделить с нами радость встречи со сказочными маленькими героями, которым мы вместе смогли помочь в 2019 году и с неравнодушными сердцами, которые уже много лет становятся героями для тех, кому нужна помощь», - говорится в сообщении. 

Начало мероприятия в 16:00. Сейчас родителям удалось 16 тысяч 761 гривен, ещё 100 у них было. Ещё 500 тысяч гривен перечислят на банковский счёт семьи Калыш из средств городского бюджета, когда будет собрана остальная сумма на операцию.

«На данный момент, осталось собрать 1 319 101,89 гривен (52 667,46 долларов) и + сумма за реабилитацию приблизительно 10 000 евро», - говорится в сообщении.

 
Реквизиты для помощи:
 
Карта Приват Банка: 4149 4991 1764 7717 (Калыш Анна Николаевна - мама)
 
 
Мила Волкова

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