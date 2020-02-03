В Николаеве пройдёт ярмарка для помощи маленькой дочке офицера спецназа николаевской полиции, которой нужна операция по пересадке печени

Маленькой дочке офицера спецподразделения «КОРД» ГУНП в Николаевской области всё ещё нужна помощь в сборе средств на операцию по пересадке печени. В Николаеве в субботу, 8 февраля, пройдёт благотворительная ярмарка.
Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила волонтёр Елена Бондаренко.
Напомним, что 11-месячная Дарья Калыш находилась в реанимационном отделении областной детской клинической больницы с диагнозом: поликистоз почек, болезнь Кароли. Был объявлен сбор средств на операцию.
На мероприятии будут присутствовать родители с детками, которым удалось помочь в 2019 году, чтобы поддержать семью Калыш. Также пройдут благотворительные мастер классы.Все собранные средства будут переданы родителям Дашеньки на операцию.
«Субботний день, для многих выходной. Как его провести? Сказочно. И мы Вам в этом поможем. Давайте будем вместе сказочниками для маленькой принцессы - Даши Калыш. Ей очень нужно чудо. И мы вместе сможем стать настоящими героями для нее. Ей жизненно необходима трансплантация печени, стоимостью 70 000 евро. Донором будет ее папа офицер спецназа. Приходите всей семьей в субботу, 08.02.2020 в Молодежный Хаб по улице Сенная (Буденого), 23. Вас ждут мастер-классы по приготовлению суши для взрослых от мастерицы Ирины Еремы, и мастер-класс по росписи пряников для детей от Анжелы Садохиной и Елены Счастливой (Елена Бондаренко). Также у Вас будет возможность разделить с нами радость встречи со сказочными маленькими героями, которым мы вместе смогли помочь в 2019 году и с неравнодушными сердцами, которые уже много лет становятся героями для тех, кому нужна помощь», - говорится в сообщении.
Начало мероприятия в 16:00. Сейчас родителям удалось 16 тысяч 761 гривен, ещё 100 у них было. Ещё 500 тысяч гривен перечислят на банковский счёт семьи Калыш из средств городского бюджета, когда будет собрана остальная сумма на операцию.