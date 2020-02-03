В Николаеве пройдёт ярмарка для помощи маленькой дочке офицера спецназа николаевской полиции, которой нужна операция по пересадке печени

Маленькой дочке офицера спецподразделения «КОРД» ГУНП в Николаевской области всё ещё нужна помощь в сборе средств на операцию по пересадке печени. В Николаеве в субботу, 8 февраля, пройдёт благотворительная ярмарка.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила волонтёр Елена Бондаренко.

Напомним, что 11-месячная Дарья Калыш находилась в реанимационном отделении областной детской клинической больницы с диагнозом: поликистоз почек, болезнь Кароли. Был объявлен сбор средств на операцию.

На мероприятии будут присутствовать родители с детками, которым удалось помочь в 2019 году, чтобы поддержать семью Калыш. Также пройдут благотворительные мастер классы.Все собранные средства будут переданы родителям Дашеньки на операцию.