Британская галерея начала искать «главного по кофе» – кураторы возмутились размером его зарплаты в £40 тысяч

Британская галерея Тейт опубликовала вакансию «кофейного куратора». Специалист будет заниматься подбором кофе для всех четырех отделений галереи, оценивать качество зерен, руководить сотрудниками, готовящими кофе и чай, и получать годовую зарплату в £39,5 тысячи.

Об этом пишет BIRDinFLIGHT.

Оплата труда «главного по кофе» возмутила кураторов и профсоюзы в сфере культуры — им показалось несправедливым то, что музейные сотрудники, непосредственно работающие с искусством, получают меньше, чем такой специалист. По данным 2019-го, средняя годовая зарплата профессиональных кураторов в Лондоне составляет около £37 тысяч.

«Такое несоответствие в оплате труда подчеркивает не то, что „главному по кофе“ платят слишком много, а то, что высококвалифицированным музейным профессионалам платят слишком мало», — прокомментировал ситуацию секретарь британского профсоюза Prospect Алан Лейтон для издания The Guardian.

Он назвал оплату труда работников, занимающихся сохранением культурного наследия, «ужасающей» и подчеркнул, что без этих людей галереи и музеи в принципе не смогли бы работать.

Тем не менее в Тейт считают такую зарплату оправданной, поскольку «кофейный куратор» — менеджерская должность. Представитель галереи в комментарии BBC отметил, что более корректно сравнивать эту вакансию с должностью главы кураторского департамента, нежели рядового куратора. В Тейт сообщили, что начальник музейных сотрудников получает около £50 тысяч в год, а зарплата ассистента начинается от £17 тысяч.

Ранее сообщалось, что руководители трех украинских госпредприятий имеют зарплату больше, чем Президент США Трамп.