Изменения в показателях: В январе Госбюджет Украины недополучил около 14 миллиардов гривен

По оперативным данным Государственной казначейской службы о выполнении бюджета в январе доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 миллиардов гривен и были на 13,8 миллиардов гривен меньше росписи.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Как отмечается, главной причиной недовыполнения доходов стали существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года.

«Это, в частности, крепкий обменный курс гривны (средний курс января составил 24,1 гривны за доллар, тогда как в бюджете учтен среднегодовой курс 27 гривны за доллар), меньший объем импорта (на 2,5% г/г) и более низкие цены на газ», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в январе были профинансированы расходы в соответствии с росписью на основании открытых ассигнований. В понедельник будет опубликована оперативная информация о выполнении расходов за январь 2020 года.

«Министерством финансов на основании оперативных данных за январь будет инициирован ряд мероприятий соответствующего реагирования на объективные факторы, которые влияют на доходы и расходы государственного бюджета для нивелирования негативного влияния текущих факторов в течение года», - говорится в сообщении.

Напомним, в конце 2019 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время открытия Офиса противодействия рейдерству подтвердил проблемы с выполнением доходной части государственного бюджета и с финансированием ряда бюджетных программ.